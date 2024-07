I prezzi dei nuovi Pixel 9? Il conto sarà salato

Ci avviciniamo sempre di più al lancio dei nuovi Pixel 9, la serie di smartphone di Google (vi ricordiamo anche la nostra raccolta dei migliori cameraphone del momento) che mai come quest'anno sarà ricca e affollata. E proprio in questo contesto abbiamo modo di conoscere i prezzi dei nuovi Pixel 9 in anteprima.

Nelle ultime ore infatti sono trapelati online importanti dettagli che riguardano i presunti prezzi di lancio di tutti i nuovi modelli che comporranno la famiglia Pixel 9 di Google. Nello specifico, abbiamo modo di vedere i prezzi di Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL e Pixel 9 Pro Fold.