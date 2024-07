I prezzi dei Pixel Watch 3 al rialzo: più costosi anche di Galaxy Watch 7

I prezzi appena trapelati dei Pixel Watch 3 non vi piaceranno . Sembra infatti che Google sia intenzionata a incrementare in maniera trasversale i prezzi di tutti i nuovi modelli rispetto ai Pixel Watch 2 dello scorso anno.

Di quanto aumentano i prezzi di Pixel Watch 3

Nelle ultime ore sono infatti trapelati importanti dettagli sui presunti prezzi di lancio della serie Pixel Watch 3. Arriveranno infatti diversi modelli: ci sarà la variante Wi-Fi e quella con LTE, e soprattutto per la prima volta nella storia Pixel Watch arriveranno due taglie diverse.

Si tratta di informazioni particolarmente interessanti perché riguardano i prezzi previsti in Europa, e che quindi dovrebbero essere anche quelli di debutto in Italia. Andiamo a vederli insieme:

Google Pixel Watch 3 (41 mm, Wi-Fi): 399 €

399 € Google Pixel Watch 3 (41 mm, 4G): 499 €

499 € Google Pixel Watch 3 (45 mm, Wi-Fi): 449 €

449 € Google Pixel Watch 3 (45 mm, 4G): 549 €

Guardando queste presunte cifre, ci accorgiamo che la variante base di Pixel Watch 3 arriverà a un prezzo più alto di 50 euro rispetto a Pixel Watch 2 dello scorso anno.

Mentre la variante LTE dovrebbe aumentare addirittura di 100 euro rispetto al Pixel Watch 2 LTE dell'anno scorso. Sicuramente degli aumenti consistenti in percentuale.

Guardando anche ai rivali più attuali, ci accorgiamo come Galaxy Watch 7 sia ormai in offerta a 299 euro, 100 in meno rispetto al futuro Pixel Watch 3. E anche la sua variante LTE la troviamo a 100 euro in meno rispetto a Pixel Watch 3 LTE. Chiaramente è presto per dire che gli smartwatch arriveranno con dei prezzi fuori mercato, anche perché dobbiamo attendere di conoscere tutte le loro specifiche tecniche e software.