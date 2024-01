Ecco i probabili prezzi di tutte le versioni e tagli di memoria dei nuovi Galaxy S24 in Italia!

Arriva una conferma per i prezzi per la serie Galaxy S24 , di cui avevamo pubblicato un'anticipazione a fine dicembre : leggeri ribassi per tutta la serie, che si tratti di Galaxy S24 , Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra , anche nella versione da 1 TB (a proposito, se siete fan dei telefoni Galaxy non perdetevi la nostra guida su come personalizzare un telefono Samsung ).

Confermate quindi le previsioni per i prezzi europei anche nel nostro Paese. Facciamo un po' i conti. Galaxy S23 costava al lancio 979 euro (versione da 128 GB), mentre la variante da 256 GB veniva 1.039 euro. Con Galaxy S24 si sta sotto i 900 euro e i 1.000 euro rispettivamente (899 euro per la variante da 128 GB e 959 euro per la variante da 256 GB).

Passando alla variante Plus, Galaxy S23 costava di listino 1.229 euro per la versione da 256 GB e 1349 euro per quella da 512 GB, mentre Galaxy S24 dovrebbe costare 1.149 euro e 1.269 euro rispettivamente.

Ribassi anche per il modello Ultra: se infatti Galaxy S23 Ultra partiva da 1.479 euro per il taglio 8/256, per poi passare a 1.659 euro per quello 12/512 GB e arrivare a 1.899 euro per il top 12/1TB, Galaxy S24 Ultra dovrebbe costare rispettivamente 1.449 euro, 1.569 euro e 1.809 euro.

Sempre cifre enormi, ma che, insieme ai nuovi iPhone 15 segnano una controtendenza rispetto agli ultimi anni.

Per quanto riguarda le caratteristiche, ecco quanto si sa (quasi tutto) in base agli ultimi leak:

Galaxy S24 / Galaxy S24+:

Display: 6,2" Dynamic AMOLED 2x QHD+, luminosità fino a 2600 nits (Galaxy S24) / 6,7" Dynamic AMOLED 2x QHD+, luminosità fino a 2600 nits (Galaxy S24+)

6,2" Dynamic AMOLED 2x QHD+, luminosità fino a 2600 nits (Galaxy S24) / 6,7" Dynamic AMOLED 2x QHD+, luminosità fino a 2600 nits (Galaxy S24+) Processore: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 / Exynos 2400

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 / Exynos 2400 RAM: 8 GB (Galaxy S24), 12 GB (Galaxy S24+)

8 GB (Galaxy S24), 12 GB (Galaxy S24+) Archiviazione : 128 GB / 256 GB (Galaxy S24, alcuni parlano non di 128 GB ma di 512 GB, ma sembra difficile), 256 GB / 512 GB (Galaxy S24+)

: 128 GB / 256 GB (Galaxy S24, alcuni parlano non di 128 GB ma di 512 GB, ma sembra difficile), 256 GB / 512 GB (Galaxy S24+) Fotocamera: Sensore principale da 50 megapixel, video fino a 8K, Space Zoom fino a 30x, quad telephoto 2x - 3x

Batteria 4.000 mAh, ricarica da 0 al 50% in 30 minuti (Galaxy S24), 4.900 mAh, ricarica da 0 al 65% in 30 minuti (Galaxy S24+)

4.000 mAh, ricarica da 0 al 50% in 30 minuti (Galaxy S24), 4.900 mAh, ricarica da 0 al 65% in 30 minuti (Galaxy S24+) Durabilità: Armor Aluminum 2.0, certificazione IP68

Armor Aluminum 2.0, certificazione IP68 Sicurezza: Samsung Knox

Display: 6,8" Dynamic AMOLED 2x QHD+, luminosità fino a 2600 nits

6,8" Dynamic AMOLED 2x QHD+, luminosità fino a 2600 nits Processore: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 RAM: 12 GB

12 GB Archiviazione : 256 GB / 512 GB / 1 TB

: 256 GB / 512 GB / 1 TB Fotocamera: Sensore principale da 200 megapixel, video fino a 8K, Space Zoom fino a 100x, quad telephoto 2x - 3x - 5x - 10x

Batteria 5.000 mAh, ricarica da 0 al 65% in 30 minuti

5.000 mAh, ricarica da 0 al 65% in 30 minuti Durabilità: Titanio, certificazione IP68

Titanio, certificazione IP68 Sicurezza: Samsung Knox

Ricordiamo che i nuovi Galaxy S24 verranno presentati il 17 gennaio alle ore 19 italiane: mancano quindi meno di due settimane, riuscirete a resistere?