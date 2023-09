A breve i melafonini arriveranno anche da MediaWorld , Unieuro e presso la grande distribuzione, ma inizialmente i prezzi difficilmente possono variare da quelli di listino. Andiamo quindi a vedere, per ciascun iPhone 15, i prezzi in euro di ogni taglio di memoria.

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro e 15 Pro Max sono infatti già disponibili in pre-ordine sul sito ufficiale, ma i prezzi dei nuovi iPhone 15 in Italia sono anche particolarmente interessanti , perché più bassi dello scorso anno .

Prezzo iPhone 15 Italia

Quest'anno c'è stata una inattesa diminuzione di prezzo di tutta la serie iPhone 15, in particolare per le versioni Pro. Rispetto allo scorso anno abbiamo cifre più basse anche di oltre 100 euro, tanto che adesso la base di partenza è inferiore a 1.000 euro, e per il modello più "carrozzato" non si superano i 2.000 euro.

Ma non perdiamoci in chiacchiere e vediamo quanti euro costano gli iPhone 15, facendo subito anche un piccolo raffronto con gli equivalenti iPhone 14 (il prezzo indicato tra parentesi).

Prezzi iPhone 15: 128 GB: 979 euro (contro 1.029 euro)

(contro 1.029 euro) 256 GB: 1.109 euro (contro1.159 euro)

(contro1.159 euro) 512 GB: 1.359 euro (contro 1.419 euro) Proseguiamo con iPhone 15 Plus, il più grande dei due modelli "base". Prezzi iPhone 15 Plus 128 GB: 1.129 euro (contro 1.179 euro)

(contro 1.179 euro) 256 GB: 1.259 euro (contro 1.309 euro)

(contro 1.309 euro) 512 GB: 1.509 euro (contro 1.569 euro) Passiamo adesso alle varianti Pro, partendo dal più piccolo fra i due. Prezzi iPhone 15 Pro 128 GB: 1.239 euro (contro 1.339 euro)

(contro 1.339 euro) 256 GB: 1.369 euro (contro 1.469 euro)

(contro 1.469 euro) 512 GB: 1.619 euro (contro 1.729 euro)

(contro 1.729 euro) 1 TB: 1.869 euro (contro 1.989 euro) E infine la variante più costosa, che perde il taglio di memoria da 128 GB (allo stesso prezzo ora ce ne sono 256). Prezzi iPhone 15 Pro Max: 256 GB: 1.489 euro (contro 1.619 euro)

(contro 1.619 euro) 512 GB: 1.739 euro (contro 1.879 euro)

(contro 1.879 euro) 1 TB: 1.989 euro (contro 2.139 euro)