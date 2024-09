iPhone 16: tutti i prezzi per l'Italia e i tagli di memoria disponibili

Poco fa Apple ha finito di presentare i suoi nuovissimi iPhone 16, e come di consueto i melafonini sono già apparsi sull'Apple Store ufficiale.

iPhone 16, 16 Plus e le varianti 16 Pro e 16 Pro Max saranno prenotabili fra pochissimi giorni, più nello specifico a partire da venerdì 13, con disponibilità sul mercato fissata per il 20 settembre prossimo. E per quanto riguarda i prezzi non ci sono grosse sorprese da segnalare: sono rimasti invariati rispetto a quelli applicati agli iPhone 15.

I 4 nuovi iPhone 16 arriveranno ovviamente anche su Amazon, MediaWorld, Unieuro e presso la grande distribuzione, e siamo curiosi di capire se qualcuno proporrà già qualche sconto o qualche promo per la prenotazione. Prima però concentriamoci sui prezzi, vedendo anche quelli di tutti i tagli di memoria proposti