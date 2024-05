Chi vuole un Samsung Galaxy Ring dovrà preparare il portafoglio, forse anche per l'abbonamento

Galaxy Ring è probabilmente uno dei dispositivi più attesi dell'anno. Il primo smart ring di Samsung, che sarà presentato questa estate (probabilmente intorno al 10-11 luglio, data ancora da confermare), è infatti già desideratissimo, ma nuove informazioni appena trapelate sul suo prezzo potrebbero essere la doccia fredda che farà calare l'hype a molti utenti.

Non solo infatti Galaxy Ring potrebbe costare tanto (al pari della concorrenza comunque), ma potrebbe esserci di mezzo anche un abbonamento.

Yogesh Brar, una fonte solitamente piuttosto affidabile, riporta infatti che il Ring di Samsung costerà sui 300-350 dollari negli USA, che ben si sposano con i 329€ di un Oura Ring. Proprio come quest'ultimo, inoltre, Galaxy Ring potrebbe prevedere un abbonamento mensile dal costo inferiore ai 10 dollari (quello di Oura è di 5,99€/mese, quindi anche in questo caso perfettamente in linea).

A cosa servirà l'abbonamento di Galaxy Ring? Questo non è chiaro, anche perché sarebbe la prima volta che Samsung potrebbe chiedere una sottoscrizione per sfruttare certe funzioni, pertanto non è detta l'ultima parola.