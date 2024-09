Trapelato il prezzo di Galaxy S24 FE. Brutta tegola per i fan: si parla di un aumento di 100 euro

Un aumento di prezzo di 100 euro potrebbe frenare le vendite

Il leak proviene da WinFuture, un portale tedesco molto affidabile che ha riportato come in Germania, stando a fonti da loro contattate, il prezzo di partenza di Galaxy S24 FE sarà di 799 euro (versione 8 / 128 GB).

100 euro in più rispetto ai 699 euro richiesti l'anno scorso per Galaxy S23 FE in Germania, e in Italia, se questa notizia fosse confermata, potrebbe andare ancora peggio.

Da noi l'anno scorso Galaxy S23 FE è stato lanciato infatti a 719 euro, il che significa che potenzialmente il nuovo "fan edition" potrebbe arrivare a 819 euro di listino (ricordiamo che Galaxy S24 di listino costa 929 euro).

Un prezzo veramente alto, se si considera che secondo diversi analisti Samsung punterebbe su questo dispositivo per rilanciare le vendite del marchio nella stagione autunnale, nell'attesa dei nuovi Galaxy S25.

A queste cifre, inoltre, Samsung si allontanerebbe sempre più dal concetto di offrire un dispositivo con caratteristiche top a un prezzo relativamente contenuto.