Samsung ha appena presentato la serie Galaxy S24 in Italia, ovvero S24 Ultra, S24+ ed S24 propriamente detto. Abbiamo già discusso di tutte le loro caratteristiche e di quanto grande sia l'apporto dell'IA nei nuovi telefoni dell'azienda coreana, e ora vediamo in dettaglio la promo di lancio, che consente di raddoppiare lo spazio di archiviazione di ciascun modello, ma solo per un periodo di tempo limitato.

Acquistando uno dei Galaxy S24 entro il 30 gennaio 2024 incluso presso i rivenditori aderenti (sia fisici che online) è infatti possibile pagare il taglio di memoria superiore quanto quello che lo precede. Nello specifico potete avere:

Galaxy S24 Ultra da 1TB al prezzo di Galaxy S24 Ultra da 512GB

al prezzo di Galaxy S24 Ultra da 512GB Galaxy S24 Ultra da 512GB al prezzo di Galaxy S24 Ultra da 256GB

al prezzo di Galaxy S24 Ultra da 256GB Galaxy S24+ da 512GB al prezzo di Galaxy S24+ da 256GB

al prezzo di Galaxy S24+ da 256GB Galaxy S24 da 256GB al prezzo di Galaxy S24 da 128GB

Inoltre, sempre nello stesso periodo, è presente una super valutazione dell'usato che può arrivare a 100€ su Galaxy S24 Ultra e Galaxy S24+ e 50€ su Galaxy S24.

L'altra buona notizia è che Samsung ha abbassato il prezzo rispetto allo scorso anno. I Galaxy S24, a parità di memoria, costano infatti circa 50€ meno degli equivalenti S23. Nello specifico i prezzi ufficiali dei Samsung S24 in Italia sono: