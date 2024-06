È appena trapelato il (presunto) prezzo del nuovo Galaxy Z Flip 6 in Europa. E fa male a guardarlo

100 dollari in più negli Stati Uniti e quasi 150 Euro in più in Europa

Per confronto, l'anno scorso Galaxy Z Flip 5 in Italia costava 1.249 euro e 1.369 euro rispettivamente (50 euro in più rispetto a Galaxy Z Flip 4), mentre in Germania costava 1.199 euro e 1.319 euro rispettivamente.

Ricordiamo che si tratta pur sempre di anticipazioni, quindi prendete questa notizia con una certa dose di scetticismo in quanto non è detto che verrà confermata.

Certo la prospettiva non è allettante. Per quanto riguarda le caratteristiche, il nuovo Galaxy Z Flip 6 dovrebbe avere una fotocamera principale da 50 MP f/1.8, una batteria da 4.000 mAh (contro i 3.700 dmAh di Galaxy Z Flip 5) e un chip Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy. Inoltre ci si aspetta che il pieghevole sia dotato di 12 GB di RAM, rispetto ai miseri 8 GB dell'anno scorso.

Forse potrebbe essere una buona occasione per dare un'occhiata alle offerte di Galaxy Z Flip 5, che al momento sembra più allettante che mai con un prezzo intorno ai 755 euro.