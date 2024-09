Tutto ha un prezzo, anche le tre novità di iPhone 16 Pro

Il lancio dei nuovi iPhone 16 è ormai imminente e i rumor si affacciano con audacia. Infatti, in questi giorni si stanno facendo più numerosi e riguardano dei particolari cardine dei nuovi smartphone di Apple : secondo quanto sta emergendo nelle ultime ore, ci saranno dei sensibili cambiamenti per l'iPhone 16 Pro per quanto riguarda la memoria , il display e il comparto fotocamere , che andranno a incidere sul prezzo finale .

Tutte le novità

Secondo quanto affermato da TrendForce, l'iPhone 16 Pro dovrebbe perdere la versione da 128 GB e dovrebbe avere come taglio minimo quello da 256 GB; dovrebbero essere garantite anche le versioni da 512 GB e da 1 TB. Secondo altri rumor, Apple dovrebbe fornire un quarto taglio di memoria da 2 TB, che sarebbe una soluzione inedita per l'azienda, ma su questo punto non ci sono molte certezze.

Per quanto concerne il display, la notizia arriva da Bloomberg, che segnala che iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max vedranno aumentare la grandezza dello schermo di 0,2 pollici rispetto alla passata generazione: si tratta di uno schermo da 6,3 pollici per iPhone 16 Pro e uno da 6,9 pollici per iPhone 16 Pro Max.

Tuttavia, l'aumento delle dimensioni generali sarà contenuto perché una parte verrà assorbita dai bordi. Infatti, Bloomberg ha riportato che le cornici saranno più sottili del 33% rispetto ad iPhone 15 Pro. Perciò, l'iPhone 16 Pro dovrebbe essere alto 149,6 mm (contro i 146,6 mm di iPhone 15 Pro) e largo 71,45 mm (contro i 70,6 mm del predecessore) e pesare 194 grammi, mentre l'iPhone 16 Pro Max dovrebbe essere alto 163 mm, largo 77,58 mm e pesare 225 grammi, rendendolo di fatto l'iPhone più grande di sempre.

Arrivando al comparto multimediale, eravamo già a conoscenza delle specifiche delle fotocamere dei prossimi iPhone 16, ma la vera novità sarà nell'iPhone 16 Pro, che potrà registrare video in 4K a 120 FPS, mentre l'iPhone 15 Pro è fermo al 4K a 60 FPS. Inoltre, se connesso a una memoria esterna, può registrare in modalità ProRes sempre in 4K a 120 FPS: questi dettagli sono stati riportati da una fonte considerata attendibile di 9to5Mac.

Inoltre, sembra che premendo il Capture Button si possa non solo avviare l'app della Fotocamera, ma anche avviare un'app di terze parti a scelta dell'utente. Le sue funzionalità saranno molto legate agli scatti, perché con una pressione lieve si correggerà l'autofocus, con una pressione decisa si potrà scattare una foto, mentre facendo scorrere il proprio dito sopra il tasto sarà possibile modificare lo zoom o l'esposizione.

Infine, si arriva al prezzo, che nasconde gioie e dolori. Secondo TrendForce, ci dobbiamo aspettare un prezzo di 1.099$ per l'iPhone 16 Pro da 256 GB (che alle nostre latitudini corrispondono a 1.369€), che quindi buca la soglia psicologica dei 1.000$ per il formato più esiguo del modello in questione. D'altra parte, è lo stesso prezzo praticato per l'iPhone 15 Pro da 256 GB, quindi in realtà non c'è un vero aumento di prezzo a parità di memoria, se questi prezzi dovessero essere confermati.

Lo stesso vale per gli altri tagli di memoria di iPhone 16 Pro, mentre per avere iPhone 16 Pro Max serviranno 100$ in più (che per noi dovrebbero essere 120€).