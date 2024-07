Non ci aspettavamo certo che costasse poco, ma il nuovo Galaxy Ring potrebbe essere un'amara, anzi amarissima sorpresa. Dalla Francia è infatti trapelato il costo al dettaglio e la data di uscita del primo smart ring di Samsung destinato, se non altro per il peso dato dal marchio, a dare una scossa a un settore in piena crescita . Ma a che prezzo?

Il presunto prezzo e data di uscita sul mercato in Francia

Il sito inoltre conferma che Galaxy Ring verrà lanciato in 9 taglie , dalla 5 alla 13, e in tre colori , nero, oro e argento.

Il sito non menziona l'eventuale abbonamento di cui avevamo sentito parlare in precedenti anticipazioni , né tanto meno il suo prezzo, ma sulla sua esistenza non sembrano esserci molti dubbi.

In Italia rischia di essere ancora peggio?

Ma non è finita, perché facendo un paio di confronti in Italia rischia di essere ancora peggio. Se guardiamo i prezzi di lancio dei dispositivi Galaxy in Italia e Francia notiamo una certa differenza.

Galaxy S24 Ultra in Italia parte da 1499 euro, mentre Galaxy S24 costa 929 euro. In Francia, i due telefoni costano rispettivamente 1469 e 829 euro di listino. Galaxy Watch 6 parte in Italia da 249 euro e in Francia da 229 euro.

Non è inverosimile immaginarsi che in Italia Galaxy Ring costi anche 20 euro in più, ma ovviamente sono solo ipotesi, così come l'anticipazione riportata nel capitolo precedente è da prendere per un leak e comunque non un dato ufficiale.