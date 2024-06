Trapelano prezzi e specifiche di CMF Phone (1): lo vorrete

Su X sono infatti trapelate le specifiche (quasi) complete del nuovo smartphone, che confermano in gran parte i rumor dei giorni scorsi . I prezzi, invece, anche se riferiti al mercato indiano, stupiscono in positivo.

Se una cosa è troppo bella per essere vera, probabilmente c'è qualcosa sotto, ma a quanto pare CMF, il sub-brand "arancione" di Nothing, vuole stupire con il suo primo telefono (cercate uno smartphone economico? Ecco la nostra selezione dei migliori sul mercato ).

CMF Phone 1 - 6.7" FHD+ AMOLED, 120Hz - MediaTek Dimensity 7300 SoC - 50MP + depth sensor - 16MP selfie - in-display FP - 6/128GB , 8/128GB - 2TB expandable via microSD - 5,000mAh battery, 33W charging - Android 14 Pricing: Rs 15,999 & Rs 17,999 (discounted) Thoughts on this?

CMF Phone 1 additional details Display: - LTPS panel (30-120Hz) - Typical brightness: 800 nits, 2000 nits peak - Bezel like Phone 1 Camera: - 4K 30fps support - No OIS (EIS only) - AI vivid mode - Sony sensor - IP52 rating - 2+3 years software cycle - Mono speaker Thoughts?

In un aggiornamento, Yogesh Brar ha dichiarato che il telefono non sarà dotato di fotocamera principale stabilizzata otticamente ma solo elettronicamente, e che sarà dotata di modalità "AI vivid". Lo schermo è di tipo LTPS, e le cornici saranno come quelle di Nothing Phone (1).

Stando al leaker, CMF offrirà un supporto software di "2+3 anni", che possiamo intendere come 2 aggiornamenti principali più altri 3 di sicurezza, quindi per un totale di 5 anni.

Tutto considerato, possiamo considerarlo un buon compromesso, considerando quanto ci sia piaciuto lo smartphone di Nothing e il presunto costo del nuovo telefono del sub brand.

Passiamo infatti al capitolo prezzi. Yogesh Brar prevede che CMF Phone (1) costerà in India 15.999 Rupie (versione 6 / 128 GB) e 17.999 Rupie (versione 8 / 128 GB), che in Euro corrispondono rispettivamente a 179 e 200 euro circa.

Attenzione, però. Il leaker specifica che questi sono i prezzi scontati, quindi probabilmente i prezzi interi non si discosteranno molto da quelli anticipati nei giorni scorsi, ovvero tra 199 e 249 euro.

Ricordiamo che la caratteristica principale del primo telefono di CMF sono le cover intecambiabili, che si potranno smontare attraverso un'apposita vite sul retro. Il telefono verrà presentato l'8 luglio alle 11:00 ora italiana.