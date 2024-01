Dalla prima beta di iOS 17.4 emergono nuovi dettagli sul prossimo CarPlay

Una delle più grandi novità del 2024 sarà l'attesissimo CarPlay 2.0, ovvero la nuova interfaccia per veicoli di Apple che dovrebbe prendere di petto Android Automotive e fornire una maggiore integrazione del sistema della mela con le vetture (se vi state chiedendo come funziona l'attuale CarPlay, non perdetevi il nostro approfondimento dedicato). Annunciata a giugno 2022, la nuova interfaccia consentirà infatti di gestire non solo la parte relativa al telefono (mappe, messaggi, musica e app), ma anche di controllare numerosi aspetti dell'auto, come il condizionatore, le telecamere, le impostazioni e molto altro. Ora nella prima beta di iOS 17.4, rilasciata ieri per gli sviluppatori, sono state trovate diverse novità che ci danno una maggiore idea di cosa attenderci, tra cui otto nuove app e alcune schermate. Per quanto riguarda le immagini, nella beta di iOS, ne è stata scoperta una che mostra la scritta "Arrivederci" (tradotto dall'inglese), che apparirà quando si spegnerà il veicolo (immagine sotto, in alto), mentre l'altra conferma la possibilità di personalizzare il tema e i colori di CarPlay, compreso l'aspetto del quadro strumenti (immagine sotto, in basso).

In alto, la scritta Arrivederci che apparirà quando si spegnerà il veicolo, e in basso le opzioni di personalizzazione di CarPlay relative alle combinazioni di colori. Fonte: MacRumors

Passando alle nuove app, ecco l'elenco: Impostazioni dell'auto , che consente di gestire gli iPhone abbinati e regolare le impostazioni del veicolo.

, che consente di gestire gli iPhone abbinati e regolare le impostazioni del veicolo. Telecamera dell'auto , che consentirà di visualizzare il feed della telecamera posteriore del veicolo.

, che consentirà di visualizzare il feed della telecamera posteriore del veicolo. Carica, destinata ai veicoli elettrici per visualizzare il livello della batteria, lo stato di carica, il tempo rimanente per carica completa e molto altro

destinata ai veicoli elettrici per visualizzare il livello della batteria, lo stato di carica, il tempo rimanente per carica completa e molto altro Climatizzazione , che fornirà l'accesso ai controlli del climatizzatore dall'interno di CarPlay, consentendo di regolare la temperatura dell'aria condizionata o del sistema di riscaldamento, la velocità della ventola, il riscaldamento dei sedili e del volante, e altro ancora.

, che fornirà l'accesso ai controlli del climatizzatore dall'interno di CarPlay, consentendo di regolare la temperatura dell'aria condizionata o del sistema di riscaldamento, la velocità della ventola, il riscaldamento dei sedili e del volante, e altro ancora. Chiusure , un'app che vi avvertirà se una delle portiere del veicolo viene aperta e probabilmente mostrerà anche alcuni simboli di avvertimento del veicolo.

, un'app che vi avvertirà se una delle portiere del veicolo viene aperta e probabilmente mostrerà anche alcuni simboli di avvertimento del veicolo. Media , che fornirà l'accesso ai controlli delle stazioni radio FM e AM dall'interno di CarPlay, insieme ad altre opzioni multimediali come SiriusXM, almeno negli Stati Uniti. SiriusXM fornisce servizi di radio satellitare, ma non è chiaro se qui sarà limitata solo allo streaming su Internet. Gli utenti saranno in grado di scegliere da un elenco di generi musicali, come Top 40 e Rock.

, che fornirà l'accesso ai controlli delle stazioni radio FM e AM dall'interno di CarPlay, insieme ad altre opzioni multimediali come SiriusXM, almeno negli Stati Uniti. SiriusXM fornisce servizi di radio satellitare, ma non è chiaro se qui sarà limitata solo allo streaming su Internet. Gli utenti saranno in grado di scegliere da un elenco di generi musicali, come Top 40 e Rock. Pressione degli pneumatici , che come suggerisce il nome visualizzerà la pressione dell'aria degli pneumatici del veicolo e fornirà avvisi di bassa pressione, alta pressione e pneumatici a terra.

, che come suggerisce il nome visualizzerà la pressione dell'aria degli pneumatici del veicolo e fornirà avvisi di bassa pressione, alta pressione e pneumatici a terra. Viaggi, che fornirà una serie di dati relativi alla guida, tra cui la velocità media del veicolo, l'efficienza del carburante o l'efficienza energetica, il tempo totale trascorso, la distanza percorsa in un viaggio e altro ancora. Nel frattempo Apple questa settimana ha anche aggiornato il suo sito web (negli Stati Uniti, in Italia o in altri Paesi come Gran Bretagna e Germania non ancora) per confermare che le prime vetture con supporto al nuovo CarPlay debutteranno nel 2024. In fondo alla pagina dedicata a CarPlay infatti, nella sezione intitolata La nuova generazione di CarPlay, la scritta Annunceremo i modelli compatibili dalla fine del 2023 è stata cambiata in First models arrive in 2024 (I primi modelli arriveranno nel 2024), senza però fornire una data precisa. Evidentemente il nuovo CarPlay arriverà prima negli Stati Uniti, ma non abbiamo indicazioni che possano supportare questa ipotesi, e forse Apple non ha ancora aggiornato gli altri siti. Per quanto riguarda l'aspetto del nuovo CarPlay, abbiamo solo le immagini condivise da Apple nel 2022 (immagine di copertina) e i render condivisi da Porsche (immagine sotto) e Aston Martin a fine 2023.

Cruscotto Porsche con il nuovo CarPlay. Fonte: Porsche