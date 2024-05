Il primato del Molise per la fibra: prima regione a completare il piano Banda Ultra Larga

Il piano Banda Ultra Larga è un programma ambizioso indetto a livello nazionale, il quale ha come obiettivo la progettazione di una rete FTTH realizzata con tecniche di ultima generazione per colmare il digital divide nei piccoli borghi. La novità delle ultime ore è che il Molise è la prima regione italiana ad aver completato tale iniziativa.

Arrivano delle importanti novità per tutti coloro che risiedono in Molise , la piccola regione italiana che può vantare il primato per aver completato il piano Banda Ultra Larga .

Il risultato è stato appena presentato da Andrea Di Lucente, vicepresidente Regione Molise, dell'Assessore alla transizione digitale Salvatore Micone, dell'Amministratore Delegato di Open Fiber Giuseppe Gola e del Responsabile Piano BUL Infratel Italia Luigi Cudia.

I lavori sono stati realizzati da Open Fiber, la quale aveva vinto il bando indetto da Infratel. Si tratta di un'infrastruttura di 1.700 km, realizzata interamente in fibra ottica con tecniche che prevedono la minimizzazione dell'impatto ambientale.

La rete dovrebbe garantire velocità di trasferimento dati fino a 10 Gigabit per secondo. Chiaramente i benefici coinvolgeranno i privati cittadini e le varie branche della Pubblica Amministrazione.

In totale si contano 130 comuni della Regione (49 in provincia di Isernia e 81 di Campobasso) tra quelli raggiunti dalla FTTH realizzata da Open Fiber. In totale sono state connesse 133.000 case e 688 sedi della Pubblica Amministrazione centrale e locale.

Vi ricordiamo che per attivare una connessione FTTH per la propria utenza domestica potrete far riferimento al vostro operatore, o a una delle offerte disponibili dai vari operatori attivi sul mercato. Il primo passo è, ovviamente, verificare la copertura per il vostro indirizzo. In questa guida trovate tutti i dettagli.