Il Prime Day 2023 è stato il Prime Day più grande di sempre

Il Prime Day è ormai noto a tutti come uno degli eventi più importanti dell'anno per la piattaforma di e-commerce più grande al mondo, pari solo al Black Friday sostanzialmente. Quello del 2023 si è appena concluso, e Amazon ci dice come è andato.

Il colosso di Jeff Bezos infatti ha appena diffuso un report che riassume i numeri principali che sono stati registrati durante il Prime Day 2023. Si parla ovviamente di vendite e risparmi. Iniziamo col dire che Amazon ha puntualizzato che il Prime Day 2023 ha fatto registrare il primo giorno di vendite più grande di sempre.