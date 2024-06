Il Prime Day compie 10 anni: le date in Italia e tutti i dettagli, tra offerte e un vero e proprio festival!

Non solo centinaia di migliaia di offerte, ma anche un vero e proprio festival, con The Kolors ed Elisa True Crime

Ne abbiamo parlato un paio di mesi fa e ora Amazon rilascia tutti i dettagli sul Prime Day 2024, che in occasione del decimo anniversario dell'appuntamento sarà veramente speciale (sapete come scoprire la data di scadenza di Amazon Prime?). Ad attenderci infatti non sono solo centinaia di migliaia di offerte, ma anche un vero e proprio festival: scopriamo tutti i dettagli, ricordandovi che noi seguiremo l'evento come al solito, proponendovi in tempo reale le migliori offerte.

Amazon Prime Day 2024

Il Prime Day, l'evento annuale di offerte di Amazon, si terrà tra il 16 e 17 luglio. L'evento dedicato agli utenti Prime prenderà il via alle 00:01 del 16 luglio e terminerà alle 23:59 del 17 luglio. I clienti Prime avranno la possibilità di acquistare prodotti in offerta di grandi marchi – come Xiaomi, Jack & Jones, Samsung, ONLY, Bosch, Pampers e molti altri – oltre ad accedere a migliaia di offerte su prodotti Made in Italy. Chi non è ancora cliente Prime può iscriversi seguendo la nostra guida e, se idoneo, iniziare il periodo di uso gratuito per poter così risparmiare durante l'evento e le offerte anticipate.

Prime Day Festival

Non solo, ma per festeggiare i dieci anni del Prime Day quest'anno Amazon ha preparato un evento speciale, il Prime Day Festival, un grande evento aperto al pubblico che si svolgerà da venerdì 12 luglio a domenica 14 luglio in Puglia, tra la città di Lecce e la spiaggia di Otranto. Svariate le attività in programma per i visitatori che avranno la possibilità di vivere una vera e propria esperienza Prime tra showcase musicali ed eventi culturali con ospiti esclusivi, sport, intrattenimento, animazione per i più piccoli e molto altro ancora, mentre si godono l'estate immersi nelle meraviglie artistiche e paesaggistiche del Salento. Prime Day Festival a Lecce

Da venerdì 12 a domenica 14 luglio, Piazza Sant'Oronzo a Lecce si animerà per diventare il punto di incontro per tutti coloro che desiderano prendere parte agli eventi di Prime Day Festival. Sarà presente, infatti, un'installazione immersiva e instagrammabile, aperta al pubblico ogni giorno dalle ore 16:00 alle ore 23:00, dove i visitatori potranno esplorare una selezione dei migliori prodotti in offerta durante Prime Day e scoprire tutti i benefici Prime. Sabato 13 luglio, alle ore 21:30, i riflettori si accenderanno sull'imperdibile showcase musicale Amazon Music che vedrà protagonisti The Kolors con un'esclusiva esibizione presso il suggestivo Convento dei Teatini, in Via Vittorio Emanuele II a Lecce. Le sorprese al Convento dei Teatini continuano anche domenica 14 luglio, sempre alle ore 21:30, con l'evento Prime Reading. Ospite speciale della serata sarà l'autrice Elisa De Marco, in arte @elisatruecrime.

Prime Day Festival a Otranto Dall'alba al tramonto, il Balnearea Beach di Otranto sulla bianca spiaggia degli Alimini, si trasformerà per dare vita ad una grande festa aperta a tutti. Da venerdì 12 a domenica 14 luglio, dalle ore 10:00 alle ore 19:00, tutti i visitatori avranno l'opportunità di fare un tuffo nel mondo Prime grazie ad una serie di esperienze ed appuntamenti alla scoperta dei benefici inclusi nell'abbonamento Prime.

Le offerte anticipate

I clienti Prime possono accedere agli sconti delle offerte anticipate su prodotti di grandi marchi. Quest offerte includono: Dispositivi Amazon : grandi offerte su una selezione di dispositivi Amazon, inclusi dispositivi Echo, Fire TV, Kindle, Ring, Blink ed eero.

: grandi offerte su una selezione di dispositivi Amazon, inclusi dispositivi Echo, Fire TV, Kindle, Ring, Blink ed eero. Amazon Music : i clienti Prime che non hanno ancora provato Amazon Music Unlimited possono ottenere cinque mesi di uso gratuito – la migliore offerta di sempre da Amazon Music per Prime Day – in occasione del decimo anniversario di Amazon Music. Amazon Music Unlimited include l'accesso a oltre 100 milioni di brani e ai migliori podcast senza pubblicità, on-demand e con audio in streaming di alta qualità.

: i clienti Prime che non hanno ancora provato Amazon Music Unlimited possono ottenere cinque mesi di uso gratuito – la migliore offerta di sempre da Amazon Music per Prime Day – in occasione del decimo anniversario di Amazon Music. Amazon Music Unlimited include l'accesso a oltre 100 milioni di brani e ai migliori podcast senza pubblicità, on-demand e con audio in streaming di alta qualità. Amazon Fresh e Amazon Supermercato : Risparmia 10€ sul tuo prossimo ordine Pam PANORAMA: dal 25 giugno al 17 luglio, i clienti Prime di Roma e Torino potranno ricevere uno sconto di 10€ inserendo il codice promozionale "PAMPRIME" al checkout, con un acquisto minimo di €80 su prodotti alimentari e di uso quotidiano. Si applicano termini e condizioni.

Risparmia fino al 40% su Amazon Fresh: dal 25 giugno al 17 luglio, i clienti Prime che vivono nelle aree coperte dal servizio Amazon Fresh a Milano, Roma, Torino e Bologna, possono risparmiare fino al 40% sui prodotti essenziali per l'estate e sulla propria spesa. Si applicano termini e condizioni.

: Risparmia 10€ sul tuo prossimo ordine Pam PANORAMA: dal 25 giugno al 17 luglio, i clienti Prime di Roma e Torino potranno ricevere uno sconto di 10€ inserendo il codice promozionale "PAMPRIME" al checkout, con un acquisto minimo di €80 su prodotti alimentari e di uso quotidiano. Si applicano termini e condizioni. Risparmia fino al 40% su Amazon Fresh: dal 25 giugno al 17 luglio, i clienti Prime che vivono nelle aree coperte dal servizio Amazon Fresh a Milano, Roma, Torino e Bologna, possono risparmiare fino al 40% sui prodotti essenziali per l'estate e sulla propria spesa. Si applicano termini e condizioni. Prime Gaming : dal 24 giugno al 16 luglio, i clienti Prime possono ottenere una selezione di 15 giochi per PC senza costi aggiuntivi, tra cui "Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge", "STAR WARS™ Knights of the Old Republic™ II: The Sith Lords", "Hitman Absolution" e molti altri. Per tutti i dettagli è possibile visitare il blog Prime Gaming. Ulteriori offerte presto in arrivo in occasione di Prime Day.

: dal 24 giugno al 16 luglio, i clienti Prime possono ottenere una selezione di 15 giochi per PC senza costi aggiuntivi, tra cui "Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge", "STAR WARS™ Knights of the Old Republic™ II: The Sith Lords", "Hitman Absolution" e molti altri. Per tutti i dettagli è possibile visitare il blog Prime Gaming. Ulteriori offerte presto in arrivo in occasione di Prime Day. Amazon Seconda Mano: 20% di sconto al checkout su una selezione di prodotti resi. Dalle 00:00 del 25 giugno alle 23:59 del 15 luglio tutti i clienti Amazon ottengono uno sconto del 20% su prodotti resi selezionati da Amazon Seconda mano. Il prezzo scontato apparirà automaticamente al checkout, una volta selezionato l'indirizzo di spedizione. Non cumulabile con altre promozioni.