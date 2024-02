Le prime immagini di Lenovo Tab Plus: il tablet controcorrente

Osservando le immagini però ci accorgiamo subito di un'interessante peculiarità . Lenovo Tab Plus appare abbastanza spesso , un dettaglio sicuramente controcorrente rispetto al resto del mercato, dove i dispositivi vengono snelliti di generazione in generazione. Ci aspettiamo che questo sia avvenuto per permettere a Lenovo di integrare hardware più performante all'interno della scocca.

I render che trovate nella galleria in basso mostrano per la prima volta il look praticamente completo di Lenovo Tab Plus. Vediamo un tablet dal design interessante, il quale sembra avere molto in comune con i precedenti dispositivi della serie Yoga di Lenovo.

Sul profilo laterale scorgiamo una porta USB-C , il jack per le cuffie che ormai non è assolutamente scontato, pulsanti dei volumi, lettore SIM e microSD e due microfoni. Ai lati destro e sinistro troviamo gli speaker audio Dolby Atmos .

Non sono disponibili dettagli in merito alle presunte specifiche tecniche, ma si vocifera che il display dovrebbe avere almeno una risoluzione 2K , ed essere di tipo OLED.

In termini di accessori, vediamo che ci sarà una tastiera curata in termini di design, una custodia con supporto in tessuto altrettanto curata e il supporto a una stilo, la quale dovrebbe corrispondere alla Picasso Pen e fornire maggiori possibilità di creazione di contenuti.

Allo stato attuale non conosciamo le informazioni in merito alle tempistiche di lancio di questo nuovo Lenovo Tab Plus, così come non sono emersi rumor sul possibile prezzo di lancio. Torneremo non appena ne sapremo di più in merito.