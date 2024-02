Le prime immagini di uno degli smartphone più economici: ecco Redmi A3

Quello che state per vedere potrebbe essere lo smartphone più economico di tutto il segmento Android . Parliamo di uno dei prossimi modelli che lancerà Redmi , la consociata a Xiaomi che da anni è attiva nel segmento degli smartphone di fascia media e non solo.

Le immagini che trovate nella galleria in basso sono state condivise da una fonte anonima e mostrano Redmi A3 esposto in un punto vendita. Anteriormente non è mostrato il dispositivo, se non la sua scatola di vendita. Su questa troviamo la descrizione del display, il quale avrà una generosa diagonale da 6,71".

Sempre osservando le immagini della scatola, apprendiamo che questo Redmi A3 avrà 4 GB di RAM e 128 GB di storage interno. Non è però escluso che non arrivino altre varianti con quantitativi di RAM e storage interno inferiori. La novità interessante rispetto alle generazioni precedenti consiste nel refresh rate del display, il quale dovrebbe arrivare a 90 Hz.

Oltre alle immagini della scatola, abbiamo modo di vedere anche come apparirà Redmi A3 dal posteriore. Vediamo un modulo fotografico circolare, di dimensioni importanti, il quale integrerà due sensori accoppiati a un flash LED.

Uno degli aspetti che lo caratterizzeranno maggiormente consiste nel prezzo di lancio. Tutti i precedenti modelli della serie Redmi A sono arrivati sul mercato a prezzi inferiori ai 100 euro. Potrebbe accadere lo stesso anche per Redmi A3, il quale andrebbe a competere nel settore degli entry-level con una scheda tecnica interessante.

Ancora non sono stati annunciati i dettagli ufficiali in merito al lancio di questo Redmi A3. Dopo le foto trapelate oggi non ci aspettiamo una lunga attesa. Rimane da capire se però arriverà ufficialmente anche in Europa, torneremo ad aggiornarvi non appena ne sapremo di più.