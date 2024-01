Le prime impressioni su Vision Pro: impressionante, pesante e...boh?

Venerdì scorso sono stati aperti i preordini di Apple Vision Pro, il nuovo visore per la mixed reality della mela, che sarà in vendita dal 2 febbraio. Le unità disponibili per il pre-ordine sono andate esaurite nel giro di poco, com'era prevedibile: non si è ben capito quanti fossero i Vision Pro disponibili per il pre-ordine, Mark Gurman di Bloomberg dice 80.000, mentre l'analista Ming-Chi Kuo parla di 160.000-180.000. A prescindere dalle cifre, comunque, era inevitabile che andasse così: nonostante il prezzo di 3.500$ e nonostante la vendita fosse limitata agli Stati Uniti, lì fuori è pieno di persone che non vedono l'ora di poter provare con mano il visore di Apple e vedere di cos'è capace.

E, ovviamente, anche chi scrive non vede l'ora di poter giocare un po' con il dispositivo per lo spatial computing che Apple ha messo a punto: è un dispositivo su cui la società della mela ha scommesso moltissimo, è un azzardo come non se ne vedevano da decenni, e il suo successo o insuccesso probabilmente consacrerà la fine della leadership di Tim Cook come CEO.

Purtroppo, ci vorrà ancora un po' (ma forse meno del previsto) prima di poterlo provare anche in Italia, quindi ci tocca accontentarci di riassumere qui le prime impressioni dei colleghi statunitensi che hanno avuto modo di provarlo. Ne abbiamo lette parecchie (tra cui citiamo, soprattutto quella di The Verge, di Engadget e di Wired) e ci è sembrato che le costanti fossero 3:

È impressionante

È pesante

È... boh?

Andiamo con ordine