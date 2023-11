Reacher S2 e una cascata di film di Natale: siete pronti alle novità di Prime Video?

Il mese di dicembre è sempre un periodo un po' particolare, non solo per l'ansia da regalo o perché bisogna organizzare le cene con parenti e amici, ma anche perché si ha più tempo a disposizione da passare in famiglia, magari davanti alla TV a guardare un bel film (sapete come scaricare film gratis da internet?).

E quale occasione migliore per approfittare delle proposte di Prime Video, incluso nel vostro abbonamento Amazon Prime? Questo mese si prospettano aggiunte veramente interessanti, a partire dalla seconda stagione della popolarissima serie Reacher per arrivare a un'abbuffata di film natalizi, su tutto il nuovo Buon Natale da Candy Cane Lane con l'intramontabile Eddie Murphy. Ma non perdiamo tempo e andiamo a scoprire tutte le novità, non prima di ricordarvi, in caso non foste soddisfatti, la nostra guida su come iscriversi ai canali di Prime Video.