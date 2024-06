Le novità Prime Video di luglio 2024: in arrivo Sausage Party: Cibopolis e il gran finale della quarta stagione di The Boys!

Nonostante il mood estivo venga associato più facilmente alle attività all'aperto, è sempre una buona idea restare aggiornati sulle novità legate al mondo dello streaming. Oggi è il turno di Prime Video che, come di consueto, ci anticipa su film e serie TV in arrivo nel corso del mese successivo. Andiamo a vedere nello specifico cosa ci aspetta a luglio ricordandovi anche di dare uno sguardo alla nostra guida per iscriversi ai canali di Prime Video.