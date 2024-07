Prime Video trasmetterà le partite di NBA anche in Italia: i dettagli dello storico accordo

Arrivano delle grandi novità per tutti gli appassionati di basket, e in particolare per coloro che seguono l'NBA. Prime Video ha appena annunciato uno storico accordo per la trasmissione delle partite di NBA anche in Italia.

L'accordo arriva praticamente a livello globale, mercato statunitense compreso. La piattaforma di streaming di Amazon è riuscita ad aggiudicarsi i diritti per la trasmissione delle partite di basket statunitense a partire dalla stagione 2025/26.