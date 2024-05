Il primo aggiornamento di Rabbit R1 risolve uno dei suoi punti più deboli

Rabbit R1 è passato dall'essere al centro dell'attenzione per le importanti aspettative, quelle che lo hanno caratterizzato prima del lancio, all'esserlo per le critiche che gli vengono mosse dopo i suoi primi debutti. Nel frattempo riceve il suo primo aggiornamento software.

Giusto qualche ora fa abbiamo visto come sia trapelato che in realtà basta una singola app Android a muovere completamente Rabbit R1. Quindi non è difficile immaginare che un aggiornamento software possa migliorare l'esperienza utente con il dispositivo. L'aggiornamento in questione arriva sia a livello del dispositivo e sia a livello del cloud Rabbit.