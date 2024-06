Un nuovo e potente gestore di password Apple arriverà tra pochi giorni

Ci avviciniamo al WWDC, l'evento Apple che ogni anno mostra al mondo tutte le novità software che progettato la casa di Cupertino per i suoi dispositivi. E proprio in questo senso, apprendiamo di una nuova app in arrivo.

Si tratta di un'app molto interessante, visto che dovrebbe consiste in una nuovo gestore delle password, più potente delle soluzioni messe a disposizione da Apple finora per la sincronizzazione delle password.