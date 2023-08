Un primo passo di Instagram contro lo spam nei direct

Adesso, per ricevere messaggi da un account che non segui, sarà prima necessario accettare un invito a chattare

Lo spam, ovvero l'invio di messaggi indesiderati (spesso di carattere commerciale) da parte di sconosciuti, è uno dei problemi più fastidiosi che negli ultimi anni abbiamo visto diffondersi su Instagram e nei social network in generale. Sicuramente vi sarà capitato più volte di aprire la sezione ''richieste'' nei direct per poi trovare strani messaggi o link sospetti da parte di account palesemente fake. Finalmente però sembra muoversi qualcosa da parte di Instagram per iniziare a limitare questo fenomeno.

Dopo averla testata nel mese di giugno, adesso è stata introdotta una nuova funzione che ''limita'' la possibilità di interazione nei direct con gli utenti che non segui. Infatti, prima di poter iniziare a chattare, sarà necessario accettare una richiesta da parte dell'account non seguito. L'invito in questione potrà contenere solo testo, facendo così in modo di evitare la ricezione di foto, video o messaggi vocali. In precedenza non vi erano limiti da parte di Instagram sulla quantità di richieste di messaggi inviabili da un utente.