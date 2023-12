GTA 6 svelato: il primo trailer è da brividi, ed è online in super anticipo!

Il tanto anticipato trailer 1 di GTA 6 è stato pubblicato in netto anticipo da Rockstar Games per via di un leak che lo aveva mostrato su X (Twitter) diverse ore prima della programmazione della software house.

Le aspettative sono altissime, sia per quanto riguarda la possibilità di vedere per la prima volta la grafica di gioco, scorci della sua mappa e di conoscere i protagonisti, ma anche per saperne di più sulla data di uscita di GTA 6. Per l'uscita dovremo aspettare il 2025.

Se c'è una cosa sulla quale potete scommettere è che il trailer di GTA 6 sarà passato ai raggi X più e più volte, pertanto restate sintonizzati perché approfondiremo a brevissimo queste e altre novità, qui su SmartWorld.it. Ma adesso basta con le introduzioni: ecco a voi il trailer 1 ita di GTA 6! La grafica è a dir poco da urlo, quindi mettetevi comodi!