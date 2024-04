La più grande novità di Android 15 in azione: il primo video di Private Space

Con Android 15, Google "copierà" una celebre funzione di Samsung: Area Personale. Per chi non la conoscesse, Area Personale, o Secure Folder in inglese, crea una sezione dello smartphone alla quale solo voi potete accedere, previa autenticazione con impronta digitale o altro metodo sicuro.

In Android 15 avremo esattamente la stessa cosa, solo che si chiamerà Private Space (non essendo ancora disponibile, non siamo certi della sua traduzione in italiano, che potrebbe benissimo essere Spazio Privato), che potete ammirare per la prima volta in azione grazie al video a fine articolo.

Mishaal Rahman, celebre esperto di Android freelance, è infatti riuscito ad attivare Private Space in Android 14 QPR3 Beta 2.1, dove il codice che la compone è già maturo, ma ovviamente non disponibile.

Private Space sarà accessibile dalle impostazioni -> Sicurezza e privacy. Dopo esservi autenticati, prenderà il via io setup, illustrato nell'immagine qui sotto. Google consiglia di creare un account dedicato a Private Space, diverso da quello principale, ma questo aspetto è facoltativo.