Pro-ject lancia T2W, il primo (e costoso) giradischi Wi-Fi

Pro-ject ha lanciato T2W, un giradischi che punta a coniugare la riproduzione analogica del vinile con la praticità del digitale. In particolare, si tratta di un giradischi con trasmissione a cinghia, equipaggiato con un braccio in alluminio da 9 pollici e fonorivelatore Sumiko MM, con controllo elettronico della velocità. Il modulo wireless, quindi, consente di effettuare lo streaming del vinile verso tutti gli apparecchi apparecchio connessi alla rete. Il tutto, poi, è gestito tramite l'app Pro-Ject Control.

Come già accennato sopra, T2W è ache dotato di braccio in alluminio diritto da 9" con shell integrato, piatto in vetro e testina Sumiko Rainer. Tuttavia, la vera innovazione è l'utilizzo del WiFi, visto che T2W non sfrutta il Bluetooth bensì una tecnologia wireless che permette l'invio simultaneo di segnali con risoluzione fino a 24 bit/48 kHz in formato lossless FLAC a vari dispositivi UPnP/DLNA. Non manca comunque la trasmissione "lossy" per assicurare la compatibilità con un numero maggiore di apparecchi (per i sistemi Apple e Bluesound è disponibile una seconda modalità di trasmissione).