Grave problema per le telecamere Wyze: una vulnerabilità ha reso possibile spiare altri clienti

Brutta disavventura per diversi possessori delle telecamere di sicurezza Wyze. In particolare, una criticità ha permesso a tanti utenti di vedere all'interno delle case di altri clienti. Tra l'altro, le persone coinvolte non sono state 14, così come indicato all'inizio dall'azienda creata da ex dipendenti Amazon, bensì circa 13.000.

Entrando nel vivo della notizia, Wyze ha puntato il dito contro il partner AWS, spiegando che ha interrotto il servizio venerdì scorso: di conseguenza, i dispositivi Wyze sono stati bloccati per diverse ore. L'azienda, così, ha provato a ripristinare il funzionamento delle videocamere, tuttavia contestualmente molti utenti hanno visualizzato nella sezione "Eventi" immagini e video provenienti da altre case.