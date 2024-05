Stop all'aggiornamento a One UI 6.1 per i Galaxy S22: cosa sta succedendo

L'aggiornamento alla One UI 6.1 si sta rivelando più problematico del previsto per Samsung: marcia indietro per i Galaxy S22 a causa di un problema alla schermata di blocco

Da ieri Samsung ha avviato il rilascio della nuova One UI 6.1 con Galaxy AI per le serie Galaxy S21 e Galaxy S22 (oltre che per Z Fold 3), ma nel giro di poche ore è arrivato lo stop. Stando al forum della comunità di Samsung, l'aggiornamento per i Galaxy S22 è stato infatti messo in pausa a causa di un grave bug (a proposito, sapete come aggiornare un Galaxy?).

Il bug alla schermata di blocco sui Galaxy S22 (e non solo)

Ma cosa sta succedendo? A neanche 24 ore dal rilascio dell'aggiornamento alla One UI 6.1, su X è comparsa la notizia che Samsung lo ha ritirato per i Galaxy S22 a causa di un bug. Da quanto si è appreso, in alcuni casi a seguito dell'aggiornamento la schermata di blocco del telefono ha smesso di funzionare. In altri, ancora più sfortunati, era proprio il touch screen a non rispondere più, con la necessità di fare un ripristino delle impostazioni di fabbrica per uscire dalla situazione. L'aggiornamento è partito dalla Corea del Sud e non sembra che abbia coinvolto altri Paesi. Stando al forum della comunità di Samsung (qui sotto vedere uno screenshot tradotto dal coreano), il bug riguarda principalmente i Galaxy S22, dispositivi per cui appunto è stato interrotto l'aggiornamento, ma in misura minore anche i Galaxy S21 (che invece stanno comunque ricevendo la One UI 6.1).