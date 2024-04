Problemi per l'app di Steam su Android: a voi sta funzionando?

Steam è sempre il punto di riferimento su PC per l'acquisto di videogiochi (vi lasciamo la nostra pagina dedicata ai migliori titoli di questo mese) ma ultimamente sembrano esserci problemi con la sua applicazione.

Come riportato da Android Police, diversi utenti hanno cominciato a segnalare la stessa cosa: l'applicazione su Android non si avvia. Nello specifico, l'app mostra una schermata grigia che impedisce ogni tipo di azione. Oltre al non poter effettuare acquisti, sicuramente il problema più rilevante in questo caso è il non poter accedere all'autenticazione a due fattori tramite Steam Guard.