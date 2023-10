Problemi al display per Pixel 8 Pro: li avete anche voi?

Diversi utenti infatti hanno segnalato su Reddit un bug che coinvolgerebbe il display di Pixel 8 Pro. Si tratterebbe infatti di un problema che riguarda la corretta visualizzazione di testi in bianco , i quali virerebbero sul rosa in determinate condizioni. Le immagini che trovate in basso vi forniscono un esempio.

Gli utenti che hanno segnalato il problema riferiscono che questo si verificherebbe quando il dispositivo è in modalità Always On, e in alcune porzioni specifiche dello schermo, come quella laterale e quella superiore. Inoltre, il problema si verificherebbe soprattutto quando il dispositivo si trova in condizioni di scarsa illuminazione esterna.

Quest'ultimo aspetto in realtà potrebbe essere legato semplicemente al fatto che in condizioni di buona illuminazione esterna il problema non si nota, perché magari viene attenuato dall'aumento della luminosità del display.