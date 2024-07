Problemi sulla fibra Iliad oggi, 12 luglio

La fibra Iliad oggi non va, o va a singhiozzo, o lenta. Insomma, ci sono problemi con la rete in fibra del noto operatore.

I disservizi sono iniziati intorno alle ore 14, e persistono ancora adesso. Non riguardano tutti gli utenti Iliad, ma comunque una buona fetta di loro si sta lamentando sui social network. Non sembra trattarsi di un down totale, ma piuttosto di una congestione, di una connessione non performante come dovrebbe insomma.

Al momento non abbiamo dichiarazioni da parte dell'azienda, ma aggiorneremo l'articolo nel caso dovesse essere diramato un comunicato stampa.