I problemi di Google Maps su CarPlay: cause e soluzioni

Nel mondo del robottino verde quando si parla di infotainment allora ci si riferisce ad Android Auto, mentre la controparte per il mondo iOS è CarPlay. E oggi parliamo proprio del travagliato rapporto tra Google Maps e CarPlay.

Google Maps è la piattaforma di mappe e navigazione di casa Google, la quale spesso viene preferita ad Apple Maps per la sua migliore accuratezza in determinate situazioni. E chi usa CarPlay sa che a volte non va tutto liscio nell'utilizzo di Maps sul sistema di infotainment di Apple.