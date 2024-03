Problemi per Instagram oggi in Italia (aggiornato)

Dopo il down globale della scorsa settimana, anche oggi, 11 marzo, ci sono problemi con Instagram, almeno in Italia. Nel momento in cui stiamo scrivendo ci sono oltre 2.500 segnalazioni su downdetector, segno che il social network di Facebook non funziona come dovrebbe nel nostro paese.

Tra i problemi lamentati l'impossibilità di aggiornare il feed con nuovi contenuti, e in generale il caricamento dell'app. Nel nostro esiguo campione in redazione abbiamo esperienze discordanti, quindi non possiamo darvi dettagli ulteriori.

Per il momento non ci sono commenti ufficiali in merito, aggiorneremo l'articolo con eventuali novità. Se anche voi aveste riscontrato problemi con Instagram potete lasciare un commento qui sotto per aiutare gli altri a capire cosa sta succedendo.