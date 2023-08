Problemi risolti per Tiscali Mobile, arrivano scuse e spiegazioni per i disservizi

Gli operatori attivi nel mercato italiano sono molti e oltre alle numerose offerte che propongono a volte si rendono protagonisti di spiacevoli episodi, i quali consistono in disservizi che impattano sui clienti.

Tiscali Mobile infatti ha riferito ufficialmente che i problemi alla sua rete mobile sono stati definitivamente risolti nella serata del 21 agosto. I problemi hanno riguardato l'accesso alla rete dati e ai servizi di telefonia dal 19 al 21 agosto, in tutta Italia. L'operatore ha spiegato che questi sono stati causati da un guasto su un hardware Tiscali che consente la comunicazione con TIM per l'autorizzazione all'utilizzo di dati e voce dei clienti attivi con SIM Mobili Tiscali.

Oltre ad aver risolto il problema, Tiscali ha riferito che tutti i clienti coinvolti verranno contattati dall'operatore per fornire una parziale compensazione per il disservizio.

Questa compensazione consisterà in un quantitativo aggiuntivo di traffico dati rispetto a quanto compreso nel bundle della propria offerta. Inoltre, Tiscali ha riferito di aver avviato un aggiornamento della sua infrastruttura per ridurre il rischio di altri problemi simili in futuro.

Infine, Tiscali ha anche sottolineato come i problemi che hanno riguardato la sua rete mobile sono ben lontani da quanto sta accadendo da mesi a Rabona Mobile, visto che in rete sono emersi degli accostamenti tra ciò che stava accadendo a Tiscali Mobile e alla spiacevole disavventura che stanno vivendo tutti i clienti Rabona.