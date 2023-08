Problemi SMS per Vodafone oggi, sia in invio che in ricezione (aggiornato)

Vodafone e gli SMS non vanno d'accordo oggi: da stamani mattina ci sono problemi sia in invio che in ricezione dei messaggi di testo, con segnalazioni che giungono a macchia di leopardo da varie parti d'Italia. Anche ho. Mobile, di conseguenza, sembra affetto dagli stessi problemi con i messaggi in entrata e in uscita.

Al momento non sembra compromesso né l'uso della rete dati, né di quella voce: chiamate e internet insomma non sono affetti da malfunzionamenti.