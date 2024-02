Vodafone down oggi, 6 febbraio: problemi sulla rete mobile e in chiamata (in risoluzione)

È in corso un disservizio su rete Vodafone quest'oggi, all'incirca dalle ore 13, in particolare con riferimento alla rete mobile dell'operatore rosso.

Vodafone ha da poco confermato con un tweet di essere a conoscenza del problema e che i suoi tecnici sono già al lavoro per risolverlo. Potrebbe essere necessario spegnere e riaccendere il telefono per collegarsi nuovamente alla rete, una volta che il servizio sarà stato ripristinato.

I problemi segnalati dagli utenti, in ogni caso, interessano anche le chiamate, non solo la navigazione, e alcuni lamentano anche il mancato funzionamento del numero 190, forse a causa dell'alto numero di chiamate in ingresso al momento.

Allo stesso modo i problemi riguardano anche ho. Mobile, PosteMobile e Lycamobile, dato che tutti e tre si appoggiano su rete Vodafone.