Problemi di convivenza tra Mi Home e Google Home / Alexa?

Google Home / Alexa non vedono i dispositivi Mi Home

Come potete vedere dalle immagini qui sopra (grazie a Leonardo per avercele inviate!), la situazione è piuttosto contraddittoria. A sinistra Mi Home dove sembra tutto ok, e tramite la quale è possibile controllare senza problemi i dispositivi associati. Dall'altra Google Home, per la quale è tutto non disponibile. Se fosse successo anche a voi, niente panico. Al momento la cosa migliore è aspettare , e di certo se il problema dovesse persistere ne sapremo di più da parte delle aziende coinvolte, e nel caso sicuramente aggiorneremmo l'articolo.

Meglio approfondire un po'...

