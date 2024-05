Ancora problemi per chi usa YouTube con gli adblock: ecco le anomalie segnalate da alcuni utenti

La questione degli adblock è un problema che aveva spinto YouTube a prendere dei provvedimenti più seri già verso la fine dello scorso anno, per poi continuare anche nei mesi successivi. Insomma per gli utenti che proprio non ne vogliono sapere di sorbirsi la pubblicità proposta dalla piattaforma (o in alternativa abbonarsi a YouTube Premium) non sono stati tempi particolarmente positivi e, come se non bastasse, nell'ultima settimana si è aggiunto un nuovo problema.

Stando a quanto emerso dalle segnalazioni di alcuni utenti, i video di YouTube hanno iniziato a skippare direttamente al termine del video stesso. Questo comportamento anomalo sembra verificarsi solo agli utenti con AdBlock installato. Rimuovendolo, invece, tutto torna a funzionare correttamente.