Crash per i processori Intel 13a o 14a Gen: MSI e ASUS aggiornano il BIOS

Verranno superati i problemi di instabilità?

L'aggiornamento in questione introduce il microcode 0x129. Così come specificato da Intel, il nuovo microcodice non sarà in grado di ripristinare i danni già subiti dai processori di 13^ e 14^ generazione a causa degli elevati voltaggi. Dunque, in questo caso l'utente non ha altra alternativa che chiederne la sostituzione (a riguardo, l'azienda ha esteso la garanzia di ulteriori due anni).

Il nuovo microcodice ha soltanto lo scopo di risolvere i problemi di stabilità dei processori in questione. Tra le prime aziende a distribuirlo ci sono Asus e MSI, che lo stanno destinando alle loro schede madri serie 600 e 700.

Per quanto riguarda le tempistiche, MSI ha annunciato che tutte le schede madri serie 600 e 700 riceveranno l'update entro la fine di agosto, mentre Asus ha già rilasciato l'aggiornamento per la maggior parte delle sue Z790.

In ogni caso, ecco le schede madri MSI aggiornate:

MEG Z790 GODLIKE MAX

MEG Z790 ACE MAX

MPG Z790 CARBON MAX WIFI II

MPG Z790 CARBON WIFI

MAG Z790 TOMAHAWK MAX WIFI

Z790MPOWER.

Le schede madri Asus che hanno ricevuto il nuovo microcodice sono:

ROG MAXIMUS Z790 HERO

ROG MAXIMUS Z790 DARK HERO

ROG MAXIMUS Z790 HERO BTF

ROG MAXIMUS Z790 HERO EVA-02 EDITION

ROG MAXIMUS Z790 APEX

ROG MAXIMUS Z790 APEX ENCORE

ROG MAXIMUS Z790 FORMULA

ROG MAXIMUS Z790 EXTREME

ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI

ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI D4

ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI II

ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI S

ROG STRIX Z790-E GAMING WIFI

ROG STRIX Z790-E GAMING WIFI II

ROG STRIX Z790-F GAMING WIFI

ROG STRIX Z790-F GAMING WIFI II

ROG STRIX Z790-H GAMING WIFI

ROG STRIX Z790-I GAMING WIFI

ProArt Z790-CREATOR WIFI

Z790-AYW OC WIFI.

Infine, Intel ha evidenziato come questi aggiornamenti del BIOS non dovrebbero causare alcune perdita di prestazione.