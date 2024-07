Allarme per i crash dei processori Intel 13a o 14a Gen: come capire se dovete preoccuparvi

In rete sta emergendo un profilo abbastanza preoccupante per la situazione che ha coinvolto i processori di Intel . Sembra infatti che i processori Intel di 13a e 14a Gen soffrano di crash irreversibili .

Cosa sta succedendo ai processori Intel, e quali modelli sono coinvolti

L'azienda ha infatti lasciato intendere che i voltaggi troppo alti si troverebbero tra le cause principali, ma non uniche. Il community manager di Intel - Lex Hoyos - ha infatti riferito che alcuni report di instabilità sembrano poter essere ricondotti a un problema di ossidazione .

Alcune testimonianze indicano che tali problemi potrebbero esplodere nel momento in cui i processori vengono usati in condizioni non standard, ovvero a potenze particolarmente elevate , risultato di pratiche come l'overclocking. Ma il voltaggio troppo alto potrebbe non essere l'unica ragione alla base del problema, come suggerito dalla stessa Intel.

Quello che si è diffuso in rete negli ultimi giorni è un vero e proprio allarme . Questo riguarda da vicino i processori Intel di 13a e 14a Gen, e non solo i modelli i9 . Si parla di crash irreversibili che potrebbero verificarsi quando i processori vengono usati a potenze alte. E per irreversibili si intende proprio che i processori in questione potrebbero danneggiarsi in maniera permanente .

Come capire se il vostro processore Intel è a rischio

Sembra infatti che tale operazione farebbe emergere eventuali problemi di crash irreversibili, se il processore in questione ne dovesse soffrire. La limitazione è che per condurre il test serve avere una GPU accoppiata al processore che si intende testare. E soprattutto che, se il crash dovesse materializzarsi, allora il danno sarebbe già irreversibile .

L'unica risposta di Intel a questo quesito consiste nel suggerimento a effettuare il test mostrato dallo youtuber Robeytech . Nel suo video infatti, che trovate qui sotto, viene mostrato come capire se il proprio processore Intel può essere interessato dal problema dei crash irreversibili. Si tratta sostanzialmente dell'installazione ricorsiva di un pacchetto di driver NVIDIA , e controllare che non vi siano errori.

L'azienda infatti sta fornendo delle contromisure poco decise . E in merito a come verificare se il proprio processore può essere a rischio, la vicenda è abbastanza fosca.

Uno degli aspetti più allarmanti della vicenda non consiste tanto nell'ipotetico danno, ma anche da come sta reagendo Intel .

Cosa fare se il vostro processore Intel è danneggiato

Se siete invece già nella situazione in cui il vostro processore già risulti danneggiato, allora non vi resta che contattare Intel per ricevere supporto.

L'azienda, intervistata da The Verge, però non ha riferito quali prove dovranno essere fornite per ottenere la sostituzione in garanzia del prodotto. Così come non ha riferito se la garanzia sui processori potenzialmente coinvolti verrà estesa per coprire eventuali danni che si verificheranno in futuro, collegati alla stessa problematica.

Intel ha però riferito che, nel caso in cui una prima richiesta di sostituzione fosse stata respinta, di tornare a contattare il servizio clienti per trovare una soluzione. Intel non è stata più specifica di così.