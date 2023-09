Processori Intel Core 14th Gen: trapela l'intera ammiraglia

Ogni volta che si parla di processori per piattaforme PC desktop e portatili non possiamo non pensare a Intel, l'azienda statunitense che da decenni sforna prodotti per tutte le fasce di prezzo.

La più recente gamma di processori Intel Core è la tredicesima, quella che attualmente troviamo sui PC di gamma più alta e lanciati recentemente. All'orizzonte però c'è già la prossima generazione, e grazie a un leak appena emerso online abbiamo modo di vedere quali saranno i processori Intel Core 14th Gen.

L'immagine che vedete in basso è stata condivisa, e poi subito rimossa, dall'utente Yuuki_AnS su X, il social che prima conoscevamo come Twitter. L'immagine ci dà una panoramica completa su tutti i prodotti che vedremo nella quattordicesima generazione di processori Intel Core.