Questa settimana potrebbe arrivare una cascata di nuovi dispositivi Apple: ecco quali

Stando a un'anticipazione apparsa in rete in queste ore, potete attendervi a giorni l'annuncio da parte di Apple di una serie di nuovi prodotti, ma la casa della mela non si affiderà a un evento, quanto piuttosto a dei comunicati stampa e a una nuova campagna promozionale (a proposito, sapete come scansionare documenti con iPhone e iPad?).

Ad affermarlo sono una fonte interna ad Apple contattata dal sito MacRumors e il solito bene informato Mark Gurman di Bloomberg, ma quali dispositivi possiamo attenderci?

Su questo non ci sono stati leak dell'ultimo minuto, ma possiamo affidarci a quanto emerso nelle scorse settimane e annunciato da Apple gli scorsi anni proprio in questo periodo.

Secondo Gurman, la casa di Cupertino si sta preparando a presentare i nuovi iPad Pro dotati di schermo OLED e chip M3, oltre a un profilo più sottile e una superficie (non dello schermo) leggermente superiore, una fotocamera frontale sul lato più lungo e probabilmente anche la ricarica wireless MagSafe.

Grandi novità anche sul fronte iPad Air, con due nuovi modelli entrambi dotati di chip M2, uno con schermo da 10,9 pollici e uno inedito con schermo da 12,9 pollici.

Sempre restando in tema iPad, possiamo attenderci una nuova Magic Keyboard per iPad Pro con un trackpad più grande, una custodia parzialmente in alluminio e altre modifiche al design, e almeno nuova Apple Pencil.

Ma non è finita. Stando a quanto riportato a fine dicembre, Apple si starebbe preparando a lanciare anche nuovi MacBook Air da 13 e 15 pollici con chip M3 e supporto per Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3. Precedenti anticipazioni avevano riportato che questi dispositivi sarebbero arrivati con Sonoma 14.3, quindi siamo dovrebbero essere attesi a momenti.

Non ci sono stati rumor specifici, ma questo è il periodo dell'anno in cui Apple annuncia un nuovo colore per rilanciare le vendite di iPhone, quindi possiamo attenderci una nuova tonalità per iPhone 15 e iPhone 15 Plus, così come nuove opzioni di colore per le cover di iPhone e cinturini per Apple Watch.

Sono emersi anche presunti CAD relativi a un iPhone SE di quarta generazione, ma non è chiaro se quel dispositivo sia imminente, poiché diversi leaker concordano sul fatto che dovrebbe arrivare nel 2025.

Negli scorsi mesi ci sono state anche voci piuttosto insistenti su una nuova Apple TV e un HomePod dotato di schermo, che avrebbe dovuto arrivare nella prima metà del 2024, ma anche in questo caso non è chiaro se i prodotti siano pronti.

Ma torniamo alla tempistica. Secondo MacRumors il lancio dovrebbe avvenire questa settimana, mentre Gurman si aspetta una presentazione più in là, in quanto Apple sarebbe pronta a lanciare una "versione speciale" di iOS 17.4 con supporto per il nuovo hardware alla fine di marzo, il che suggerirebbe che i dispositivi potrebbero arrivare tra marzo e aprile.

Ricordiamo però che Apple deve rilasciare iOS 17.4 entro il 6 marzo, in quanto il nuovo OS include importanti modifiche all'App Store nell'UE per consentire il sideload delle app, a seguito del Digital Markets Act, e se non si adegua entro quella data rischierebbe pesanti multe.

Sia Gurman che MacRumors concordano però sul fatto che non ci sarà un evento dedicato, e che la casa della mela presenterà i prodotti "sul suo sito web" e con una "serie di video online e campagne di marketing".