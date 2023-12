I prodotti più venduti su Amazon nel 2023: ci sono anche i vostri?

E allora c'è anche spazio per Amazon , l'e-commerce più grande e più diffuso al mondo sul quale vengono venduti milioni di prodotti . Anche per quest'anno, il colosso di Jeff Bezos ha tirato le somme e ci mostra quali sono stati i bestseller del 2023 .

Man mano che ci avviciniamo alla fine di questo 2023, è sempre più tempo di tirare le somme. Questo accade anche nel mondo della tecnologia. Abbiamo visto Spotify e simili proporre i loro Wrapped dell'anno, così come Google ci ha mostrato le parole più cercate dell'anno e le migliori estensioni per Chrome .

In sostanza, si tratta dei 10 prodotti più venduti durante tutto l'anno. I prodotti che ovviamente sono più inclini alle promozioni nelle varie giornate calde, come il Prime Day e il Black Friday, sono ovviamente avvantaggiati per entrare in questa top 10.

La lista che segue mostra quindi i bestseller Amazon per il mercato italiano di questo 2023:

Insomma, appare evidente che i prodotti più venduti su Amazon Italia nel 2023 sono anche quelli che si trovano tra i più economici.

Il risultato è in parte anche comprensibile, visto che si tratta di prodotti a largo consumo e che magari vengono ordinati più volte durante lo stesso anno dai clienti Amazon.

Questo vale soprattutto per i prodotti che rientrano in quelli per il benessere e la cura della persona. Troviamo anche qualche prodotto Amazon della serie Echo, ormai molto diffusa nelle case degli italiani.

