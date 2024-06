Aumenta la produzione di smartphone nel Q1 2024: Samsung supera Apple

Gli ultimi dati diffusi da Trendforce hanno rivelato che la produzione degli smartphone, nel primo trimestre dell'anno, è in crescita rispetto al 2023. In particolare, tra gennaio e marzo sono stati costruiti 296 milioni di dispositivi, un dato in aumento del 18,7% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.

Questa percentuale in positiva, almeno in parte, si spiega con una produzione piuttosto bassa registrata proprio nel Q1 2023. Difatti, nel secondo trimestre 2024 si dovrebbe registrare un calo abbastanza importante. Tra l'altro, una produzione in positivo di smartphone non significa più vendite oppure maggiori spedizioni verso i negozi.