Sorprese per il programma di autoriparazione di Samsung: arrivano i pieghevoli

Ma Samsung non investito solo nel supporto software. Il produttore sudcoreano recentemente ha lanciato il suo programma Self-Repair , quello che fornisce materiale e supporto per l'autoriparazione degli smartphone . Si tratta di un programma dall'importanza consistente, visto che l'autoriparazione degli smartphone potrebbe significare molto in termini di riduzione dell'impatto ambientale .

Il programma Self-Repair prevede la possibilità di accedere a componenti di ricambio originali, in moda sostituire lo schermo, il vetro posteriore, le porte di ricarica, gli speaker audio, il carrellino SIM, tasto laterale e i tasti del volume in totale autonomia. Per quanto riguarda i PC supportati, il programma permette di riparare il case anteriore e posteriore, il display, la batteria, il touchpad, il tasto di accensione, i piedini in gomma, la ventola e gli speaker audio.

Il programma Self-Repair di casa Samsung è disponibile ufficialmente anche in Italia. Trovate maggiori dettagli sul sito ufficiale dedicato.