Il programma LEGO VIP cambia nome: si chiamerà LEGO Insiders, ecco i dettagli

LEGO ha ufficialmente annunciato che il programma LEGO VIP presto cambierà nome in LEGO Insiders. La modifica entrerà in vigore dal 21 agosto, ma gli appassionati possono stare tranquilli poiché, almeno per il momento, non sono previsti cambiamenti profondi. Difatti, rimangono presenti tutte le opportunità del programma, come l'accumulo di punti sugli acquisti, il riscatto di buoni, l'accesso anticipato ai set ed i premi esclusivi VIP.

L'azienda ha preso questa decisione soprattutto per raggruppare tutti gli account utente di LEGO in un unico account. Questo passaggio consentirà di accedere a tutti i servizi in un'unica mossa, garantendo all'operazione sicuramente maggiore rapidità. Inoltre, verrà prevista anche una LEGO Insiders Community, ovvero un hub dedicato ai fan, dove sarà possibile condividere build, chiedere informazioni e connettersi con altri appassionati.