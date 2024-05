Anche il programma di protezione avanzata di Google supporterà le passkey

Tra l'altro, il colosso di Mountain View ha chiarito che "le passkey sono state utilizzate per autenticare gli utenti più di 1 miliardo di volte in oltre 400 milioni di account Google". Ricordiamo che il supporto su Android e Chrome è stato introdotto alla fine del 2022, mentre gli account Google hanno ricevuto tale possibilità nel 2023.

In occasione della Giornata mondiale delle password , Google ha evidenziato i suoi progressi sulle passkey , specificando che presto saranno compatibili con l' Advanced Protection Program (APP) , ovvero il programma che fornisce maggiori protezioni agli utenti di account Google di alto profilo come giornalisti, attivisti, politici e leader aziendali.

Google ha aggiunto anche che Cross-Account Protection, che condivide le notifiche di sicurezza su attività sospette circa l'account Google di un utente con le app non Google connesse, beneficerà di "ulteriori collaborazioni". Tutto ciò consentirà alle altre app e servizi collegati al proprio account Google di utilizzare le informazioni personali di sicurezza per proteggere ulteriormente gli altri account dell'utente. Si tratta di un bel passo in avanti poiché gli hacker spesso sfruttano un punto di ingresso iniziale per poi accedere a più informazioni.