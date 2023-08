L'ultimo proiettore 4K di Xgimi punta tutto sul rapporto qualità/prezzo

Xgimi ha ufficializzato il suo nuovo proiettore domestico Horizon Ultra, definito come "il primo proiettore 4K a lunga gittata al mondo con Dolby Vision". In particolare, il dispositivo – che costa meno di 2000$ - impiega un nuovo laser "Dual Light" e una sorgente luminosa ibrida LED per produrre 2.300 lumen ISO: si tratta di un aumento della luminosità del 77% rispetto ad Horizon Pro. Ovviamente la luminosità dell'immagine diminuisce notevolmente man mano che si sposta l'unità al fine di ingrandire il display (fino a 200 pollici).